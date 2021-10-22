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В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова: это был "заказ"

22 октября 2021, 11:45

Злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ.

Игорь Жовква
Игорь Жовква / пресс-служба ОП

Заместителю главы Офиса Президента Игорю Жовкве во двор бросили "коктейль Молотова". Злоумышленника задержали, он утверждает, что увидел "заказ" на поджог дома неизвестного ему лица на сайте объявлений о работе, адрес и указания получил через телеграм.

Инцидент произошел около четырех утра 22 октября. Дом заместителя Андрея Ермака расположен в Дарницком районе Киева. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает сайт Нацполиции в Киевской области.

Злоумышленник – 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему человека. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через Telegram. За работу обещали заплатить $4 тысячи после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика не известны.

Событие квалифицируют как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

При себе у мужчины был паспорт / сайт Нацполиции
"Заказ" на поджог мужчина якобы нашел на сайте поиска работы / сайт Нацполиции

Что известно об Игоре Жовкве

  • Он политолог-международник, дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Заслуженный работник образования, кандидат наук.
  • С марта 2006 года работает на руководящих должностях в Секретариате Президента Украины.
  • С января 2008 года назначен руководителем Службы вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции.
  • С 2014 года работал в Администрации Президента, где возглавлял Главный департамент внешней политики и европейской интеграции.
  • С 1 июня 2021 года является заместителем руководителя Офиса Президента, который фокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира

Утром 22 сентября произошло покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. В Киевской области, в селе Лесники неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился помощник Зеленского со своим водителем. Шефир не пострадал, а водителя госпитализировали в "Феофанию" с тремя огнестрельными ранениями.

Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия.

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коктейль Молотова Офис президента Андрей Ермак Игорь Жовква
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