Стычки, газ и крики "Ганьба": активисты прорвались в здание Офиса президента из-за ЛГБТ-акции

Под ОП стычки с активистами / скриншот

В Киеве 30 июля произошли столкновения между сторонниками ЛГБТ-сообщества и их противниками. Инцидент случился во время акции Рейвах Прайд.

Как сообщают СМИ, в конфликт вмешалась полиция, она применила слезоточивый газ.

Участники Рейвах Прайда планировали подойти непосредственно к зданию ОП, однако их туда не пропустили. В итоге они проводили свою акцию в защиту прав ЛГБТ-сообщества возле здания комитетов Верховной Рады.

Позже стало известно, что активисты таки сумели прорваться к зданию ОП.

Представители движения Традиция и порядок прорвались в здание Офиса Президента, сообщает Новое время.

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Они выступают против ЛГБТ-акции "Рейвах прайд", которую в Украине планируют провести впервые.

"Представители праворадикальной организации "Традиция и порядок" после столкновений с полицией прорвались в здание Офиса Президента. Из-за беспорядков, организаторы "Рейвах прайда" перенесли акцию на 17:00", - говорится в сообщении.

Проезд по улице Банковая впоследствии был перекрыт.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Киева, задержаны два человека. По данным правоохранителей, они спровоцировали конфликт, применив слезоточивый газ.

Отмечается, что указанные граждане вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в адрес правоохранителей и других участников акции, а на замечания они никак не реагировали.

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников поступили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые не реагировали", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителей, после чего их доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения.

Правоохранители составили на них протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Напомним, в Киеве, 30 июля, у Офиса президента планируется проведение ЛГБТ-прайда в формате рейва. Подобное мероприятие в Украине будет проходить впервые.

Мероприятие называется Рейвах Прайд. Его проводят общественная организация UKRAINEPRIDE совместно с ОО ИНСАЙТ.

Как объяснили организаторы, слово "рейвах" происходит из идиша и означает шум, суету. Этим событием активисты хотят привлечь внимание к бездействию властей относительно ЛГБТК+ сообщества и грубости и произвола полиции в отношении деятелей электронной украинской сцены. Речь идет о рейдах на ночные клубы Closer, Otel', Keller Bar и избиения полицией художника Мити Бугайчука.