В Киеве под Офисом президента протестовали представители ЛГБТ-сообщества, есть задержанный / Сегодня

В субботу, 5 июня, в Киеве под стенами Офиса президента прошла акция против насилия на почве ненависти – представители ЛГБТ-сообщества требовали принятия законопроекта для борьбы с дискриминацией

На мирную акцию "Дави, чтобы не давили на тебя" собрались представители ЛГБТ-сообщества, которые выступают против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов, сообщает Сегодня.

По информации издания, одного из противников ЛГБТ-сообщества задержали правоохранители. Мужчина стоял с плакатом с надписью: "Требования нации – нет современной сегрегации".

Но правоохранители эту информацию опровергли.

"Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе полиции.

Требования протестующих:

принять законопроект 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации";

реформа полиции, прокуратуры и судебной системы;

немедленное расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации;

смена руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления организации, задерживает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

Читайте такжеРазбитые окна, дымовухи и газ: в Киеве сорвали показ ЛГБТ-фильмаНапомним, в субботу, 22 мая, в Киеве на Михайловской площади прошел марш трансгендеров. В то же время противники марша трансгендеров вышли на акцию протеста. Не обошлось без потасовок.

Один националист пытался прорваться к колонне трансгендеров с крестом в руках, но его жестко задержали полицейские.

Полиция попыталась задержать ещё одного радикала, который приближался к трансгендерам, но во время задержания ему удалось сбежать.