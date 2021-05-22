В Киеве на марше за права трансгендеров скрутили "крестоносца"

В Киеве начался марш трансгендеров / Срана

В субботу, 22 мая, в Киеве на Михайловской площади прошел марш трансгендеров. В то же время противники марша трансгендеров вышли на акцию протесты. Не обошлось без потасовок.

Отметим, правоохранители заранее усилили меры безопасности. Солдаты Национальной гвардии выстроились в квадрат 50х50 метров, таким образом закрыв с четырёх сторон место сбора участников марша. Как сообщает Страна, участники марша трансгендеров в количестве примерно 40-50 человек появились на площаде окооло 13.00 и включили танцевальную музыку.

Там же собралась и небольшая группа представителей националистических организаций, которые параллельно протестовали против марша трансгендеров.

Противники марша трансгендеров хотели провести богослужение.

"С нами Бог, призываю всех верующих присоединиться к нашей молитве за ценности, которые нам завещал Господь, только он наша опора, чтобы мы стали народом, а не полигоном для исследований",- заявил один из организаторов протеста против марша трансгендеров.

И после этого стало видно, что к Михайловской площади приблизилась колонна радикалов. Правоохранители выстроили кордон между радикалами и участниками марша трансгендеров. Представители организации "Традиция и порядок" сожгли флаг ЛГБТ-сообщества.

Представители организации "Традиция и порядок" сожгли флаг ЛГБТ-сообщества / Укринформ

Спустя некоторое время начались потасовки.

Один националист пытался прорваться к их колонне с крестом в руках но его жестко задержали полицейские.

Полиция попыталась задержать ещё одного радикала, который приближался к трансгендерам, но во время задержания ему удалось сбежать.

Марш закончился около двух часов на Почтовой площади. Организаторы призвали участников группами заходить в метро чтобы избежать провокаций и нападков со стороны радикалов.

Столкновение националистов и ЛГБТ-сообщества - о чем сообщалось ранее: