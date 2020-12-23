Турция заявила о переговорах с Россией и отправила военных в Азербайджан

В Анкаре утверждают, что турецкие военные направляются в Азербайджан в рамках договоренностей по Карабаху
Турецкая республика направила на территорию Азербайджана 60 военных согласно договоренностям о совместной работе Анкары и Москвы в координационном центре по вопросам контроля над перемирием в Нагорном Карабахе.
Как заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV, от 30 до 60 турецких военных примут участие в процессе поддержания мира в Нагорном Карабахе.
"Срок их пребывания в Азербайджане турецкая сторона обговорит с Россией", - подчеркнул министр.
Ранее, 16 декабря, в Азербайджан прибыли турецкие военный специалисты, задачей которых является проведение работ по разминированию территорий, которые отвоевала азербайджанская армия в ходе боевых действий в рамках нагорно-карабахского конфликта.Читайте такжеРоссия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху
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- Ситуация в регионе обострилась 11 декабря. Вооруженные силы самопровозглашенной НКР обвинили азербайджанских военных в нападении на их блокпост, после чего произошла перестрелка. Вспышка боевых действий могла произойти из-за проблемы демаркации границ: в Азербайджане считают, что села Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе, который контролирует Баку, также принадлежат азербайджанской стороне, согласно заявлению от 9 ноября.
- 12 декабря в НКР заявили о наступлении армии Азербайджана в направлении данных сел в Гадрутском районе.
- 13 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван потерял контроль еще над несколькими территориями.
- 17 декабря российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, принадлежит Азербайджану.