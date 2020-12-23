Турция заявила о переговорах с Россией и отправила военных в Азербайджан

Турецкие военные, совместно с россиянами, будут следить за перемирием в Карабахе / Reuters

Турецкая республика направила на территорию Азербайджана 60 военных согласно договоренностям о совместной работе Анкары и Москвы в координационном центре по вопросам контроля над перемирием в Нагорном Карабахе.

Как заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV, от 30 до 60 турецких военных примут участие в процессе поддержания мира в Нагорном Карабахе.

"Срок их пребывания в Азербайджане турецкая сторона обговорит с Россией", - подчеркнул министр.

Ранее, 16 декабря, в Азербайджан прибыли турецкие военный специалисты, задачей которых является проведение работ по разминированию территорий, которые отвоевала азербайджанская армия в ходе боевых действий в рамках нагорно-карабахского конфликта.Читайте такжеРоссия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху

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