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У Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речь

28 апреля 2021, 07:08
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Соединенные Штаты не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".

США Россия
Отношения США и России усложнились в последнее время / Reuters

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что грядет "откровенный разговор" между США и Российской Федерацией. Речь будет идти об ответных мерах России на американские санкции.

Подобные беседы уже проходили, а также намечены на ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного собеседника из американской администрации.

Он заявил, что Штаты не настроены на эскалацию, но хотят показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".

"Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России, - ред.) намерения", - сказал представитель американской администрации.

По его словам, в целом США демонстрируют "долговременный" подход к России и Афганистану.

"Мы не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ", - отметил представитель администрации, описывая первые 100 дней Джо Байдена в роли президента.

Блинкен назвал условия сотрудничества с РФ

Тем временем Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что Вашингтон сможет сотрудничать с Россией. Однако Москва должна не обострять двусторонние отношения.

Блинкен считает, что "более стабильные отношения" между США и Россией зависят от президента Владимира Путина.

"Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", - сказал госсекретарь.

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

У Лаврова пожаловались на Байдена

Тем временем глава российского МИД переложил ответственность за двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном на администрацию президента США. По его словам, в России предлагали США решить дипломатический конфликт. Но у Джо Байдена якобы отказались принять эти предложения.

Лавров рассказал РИА новости, что у него был соответствующий разговор с Блинкеном.

"Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, ситуация не изменилась "ни с приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев, ни с вступлением в должность Байдена".

Санкции США против России – о чем ранее писал Главред:

  • 15 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
  • Позже министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ ответит зеркально на санкции США. По его словам, десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
  • При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.
  • Государственный департамент США выразил сожаление из-за зеркальных санкций России, которые Москва применила в ответ на американские ограничения в отношении РФ. У Байдена их назвали "эскалацией" и отметили, что готовят контрудар.

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