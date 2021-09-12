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У Путина хотят ограничить иностранный сегмент интернета - Bellingcat

12 сентября 2021, 18:30
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Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом "взбесившихся русофобов".

Интернет
В России хотят ограничить иностранный интернет / УНИАН

В России хотят существенно замедлить скорость иностранного интернета, заявил аналитик Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в спецслужбах.

"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", — сообщил Грозева,

По его сведениям, те, кого аккредитуют, должны будут предоставлять полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL — это криптографический протокол для более безопасной связи — ред.), логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему пользователю" .

"Не будет никакой вообще анонимности", — считает Грозев.

"Те, которые не будут аккредитованы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно в течение двух лет будет ограничиваться скорость", — отметил он, добавив, что в результате она может за два года быть снижена до 24 Кбит в секунду.

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"Для тех, кто жил в 90-х — это та скорость, на который мы тогда по телефону подключались к интернету", — пояснил Грозев.

"Это означает отключение интернета для России", — уверяет он.

Реакции российских властей на утверждение журналиста пока не последовало.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом "взбесившихся русофобов".

Напомним, ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее. В таком случае возможность избежать катастрофических последствий уменьшается, говорится в отчете ученых, над которым они работали 8 лет.

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