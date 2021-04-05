У Путина пообещали ответить Киеву за удар по Россотрудничеству / УНИАН

В Кремле отреагировали на санкции Украины против Россотрудничества и ряда других российских предприятий. Как заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть. Он уточнил, что Россия ответит Киеву.

"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить – ред.) только с глубоким сожалением..." - сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало российским интересам.

"Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", - сказал Песков.

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