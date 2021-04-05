У Путина пообещали ответить Киеву за удар по Россотрудничеству

Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало ее интересам, заявил спикер Кремля.
В Кремле отреагировали на санкции Украины против Россотрудничества и ряда других российских предприятий. Как заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть. Он уточнил, что Россия ответит Киеву.
"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить – ред.) только с глубоким сожалением..." - сказал Песков, его цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия отреагирует на украинские санкции так, чтобы это отвечало российским интересам.
"Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял, безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам", - сказал Песков.
Санкции против Россотрудничества – о чем сообщалось ранее:
- Филиалом Россотрудничества в Украине является Российский центр науки и культуры в Киеве, в котором в марте назвали Тараса Шевченко "русско-украинским поэтом".
- 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против 10 российских компаний и Россотрудничества. При этом было принято решение об ограничении деятельности 68 компаний, которых государство подозревает в контрабанде.
- 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", в том числе и против Россотрудничества.