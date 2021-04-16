У Путина решили склонять Турцию на свою сторону по Крыму

Спикер президента РФ назвал позицию Турции относительно Крыма совсем "неверной".
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что власти РФ со временем могут убедить Турцию присоединиться к российской позиции по Крыму.
Сейчас турецкая сторона занимает совсем "неверную" позицию по Крыму, приводит слова спикера Путина ТАСС.
"…мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная", – заявил он.
По его словам, у России с Украиной вряд ли получится урегулировать разногласия насчет полуострова.
Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский в Стамбуле встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После встречи с украинским лидером Эрдоган отметил, что Турция еще раз осудила незаконную аннексию Крыма Россией. Также турецкий лидер заявил, что его страна поддерживает создание Крымской платформы для деоккупации полуострова.
Незаконная аннексия Крыма
- В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
- Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
- Украина, Турция и ряд стран Запада не признали полуостров российским.
- Из-за агрессии в отношении Украины в частности США и страны-члены Евросоюза ввели против РФ санкции.