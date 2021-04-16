У Путина решили склонять Турцию на свою сторону по Крыму

Кремль хочет склонять Турцию на свою сторону по Крыму, поделился Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что власти РФ со временем могут убедить Турцию присоединиться к российской позиции по Крыму.

Сейчас турецкая сторона занимает совсем "неверную" позицию по Крыму, приводит слова спикера Путина ТАСС.

"…мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная", – заявил он.

По его словам, у России с Украиной вряд ли получится урегулировать разногласия насчет полуострова.

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский в Стамбуле встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи с украинским лидером Эрдоган отметил, что Турция еще раз осудила незаконную аннексию Крыма Россией. Также турецкий лидер заявил, что его страна поддерживает создание Крымской платформы для деоккупации полуострова.