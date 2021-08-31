Ученые выяснили главную причину смерти от кронавируса

Коронавирус убивает легкие / Фото Reuters

Коронавирус - чума 21 века. Количество смертей от данного заболевания поражает. Ученые неустанно пытаются выяснить главный фактор летальности при COVID-19, чтобы суметь спасти жизнь человечеству.

На сегодняшний день есть разные данные о том, почему люди умирают от коронавируса. В большинстве случаев речь идет о поражении легких и бактериальных инфекциях.

Американские исследователи сделали единый вывод о причине летальных исходов от коронавируса и заявили, что главная причина самого страшного последствия при тяжелых формах коронавирусной инфекции кроется в объеме поражения дыхательных путей. Соответствующая статья ученых опубликована в научном журнале Nature Microbiology.

В частности, эксперты утверждают, что смерть наступает из-за большого количества вирусных частиц в легких.

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"Мы провели пока самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - подчеркнул адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.

В рамках исследования было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых в критическом состоянии госпитализировали в клинику Университета Нью-Йорка еще в начале пандемии - в марте 2020 года.

Анализ показал, что именно высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях является причиной наступления смерти.

По словам исследователей, в тканях органов дыхания погибших было обнаружено в десять раз больше частиц коронавируса, чем у выживших.

"Наши данные показывают, что в работе адаптивного иммунитета этих пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с инфекцией. Если мы сможем выявить эту проблему, у нас появится возможность создать препараты, повышающие активность иммунной системы при заражении коронавирусом", - подытожили ученые.

Напомним, ранее израильский врач рассказал о том, стоит ли делать третью дозу прививки от коронавируса. Также он назвал самую эффективную вакцину от Дельта-штамма.

Также ранее исследователи заявили, что у детей, родившихся во время пандемии, снижен уровень интеллекта. Больше всего отклонения зафиксированы у детей из асоциальных семей.