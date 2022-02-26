Евросоюз готовит полный разрыв авиасообщения с Россией

Страны ЕС намерены закрыть небо для самолетов из России на фоне российского военного нападения на Украину - журналист / mil.ru

Страны Европейского Союза готовы принять решение о полном закрытии воздушного пространства с Россией. Российские самолеты не смогут летать на территорию государств ЕС. Об этом сообщил журналист Маттиас Дайс.

В своем Twitter-аккаунте, со ссылкой на "надежный источник" он рассказал о том, что изданию ARD-Hauptstadtstudio удалось получить информацию, согласно которой все государства, которые входят в Европейский Союз, готовы закрыть авиасообщение с Россией.

"Эксклюзив: страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердили мне из надежного источника", - подчеркнул Дайс.

Напомним, ряд стран Евросоюза принял решение закрыть свое воздушное пространство для компаний России после того, как Москва напала на Киев. Речь идет о Великобритании, Болгарии, Польше, Чехии, Эстонии. Такое решение принято в рамках санкций в отношении Москвы.

Официальный Лондон за день до этого ввел ограничения против российской государственной авиакомпании Аэрофлот, самолетам которой теперь нельзя летать в Британию. Кроме того, для российских граждан будут существовать лимиты на банковские счета. Также запрещаются поставки продуктов высоких технологий на территорию Российской Федерации.