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Удар по санкциям против Беларуси: в ЕС опасаются за свой бизнес и готовы идти на уступки – Bloomberg

20 октября 2021, 05:55
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Бельгия агитирует страны ЕС ослабить санкции против Беларуси Александра Лукашенко, утверждают журналисты.

Евросоюз, флаг
В ЕС изучают варианты со смягчением санкций против Беларуси, связанных с калийной промышленностью - Bloomberg / Reuters

Бельгия отстаивает позицию, направленную на частичное ослабление санкций против Беларуси. Речь идет о смягчении ограничений, связанных с калийной промышленностью белорусского государства. Подобные санкции вредят европейским компаниям. Бельгийские дипломаты уже ведут работу в данном направлении, а инициативу может поддерживать больше, чем одна страна ЕС.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Бельгия пытается смягчить санкции ЕС в отношении республики Беларусь. Брюссель не устраивают санкции против Беларуськалия, которые вредят европейским компаниям. Бельгийские дипломаты призывают не вводить санкции против калийного сектора белорусского государства, и уже обратились с такой просьбой к другим государствам.Читайте такжеЛукашенко сделал заявление по интеграции Беларуси с Россией и пригрозил Западу войной

В сообщении подчеркивается, что, как выяснили журналисты, такую идею может поддержать больше, чем одна страна Евросоюза.

Санкции против предприятия Беларуськалий были запущены после того, как Минск принудительно посадил самолет Ryanair в белорусском воздушном пространстве, чтобы задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Санкции против Беларуси

США 9 августа запустили новые санкции в отношении республики Беларусь. Дополнительные ограничения предусматривают блокировку активов политиков и чиновников, работающих на официальный Минск. Также блокада направлена на сферу энергетики, транспорт и сектор обороны.

Эмбарго против Беларуси ввела и Канада. Ограничения связаны со сферой нефтепродуктов и продуктов калийной промышленности.

Кроме того, санкционный удар по Беларуси нанесла и Великобритания. Причиной ограничений в Лондоне назвали нарушение демократии и прав человека в Беларуси. Запреты связаны с торговлей, финансами и авиацией.

viber
Бельгия новости Беларуси санкции Евросоюза
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