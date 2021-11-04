Украина обязалась отказаться от угля: в чем причина

Угля в Украине больше не будет / Reuters

На климатическом саммите COP26, который проходит в шотландском Глазго, более 40 стран, в том числе и Украина, согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля.

По информации The Guardian, страны-потребители угля - Канада, Польша, Украина, Вьетнам и другие будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии.

Богатые страны обязались это сделать до 2030 года, а меньшие - до 2040.

Таким образом, данные государства больше не будут строить новых угольных электростанций и прекратят инвестирование в эту сферу.

К такому решению члены конференции пришли с целью ограничения глобального отопления.

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Как свидетельствуют данные Международного энергетического агентства, использование угля - самая главная причина выбросов парниковых газов.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается страшная нехватка угля. Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ неустанно сокращаются.

Также накануне в Кабинете министров спрогнозировали сложный отопительный сезон в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 3 ноября, это вызвано мировым энергетическим кризисом.