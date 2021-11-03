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"Осенне-зимний период будет сложным": Шмыгаль напугал украинцев дефицитом энергоресурсов

3 ноября 2021, 18:21
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Чиновник рассказал, как критическая ситуация скажется на тарифах.

Шмыгаль
Шмыгаль рассказал о тарифах на тепло / УНИАН

В Кабинете министров спрогнозировали сложный отопительный сезон в Украине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 3 ноября, это вызвано мировым энергетическим кризисом.

"Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что на данный момент главная задача - обеспечить достаточное количество энергоресурсов на зиму.

"В мире сейчас происходи энергетический кризис: блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе", - добавил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что цены на "голубое" топливо достигли исторического максимума, а уголь за год вырос в цене в три раза.

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При этом, глава правительства заверил, что тарифы в Украине для населения повышаться не будут.

"Тарифы для людей остаются стабильными. Никаких повышений не предусмотрено", - резюмировал премьер.

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Напомним, ранее сообщалось, что сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич не исключает, что в Украине вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.

Также ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 1 ноября импорта электроэнергии из Беларуси и РФ не будет.

По его словам, компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Таким образом, украинские компании не смогут возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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энергоснабжение отопительный сезон Денис Шмыгаль
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