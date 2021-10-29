Газа на отопительный сезон не хватит: школьников на Хмельнитчине отправили на удаленку

Дети уже 3-ю неделю дома / УНИАН

В Староконстантинове Хмельницкой области учеников вынужденно отправили на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления в школах.

Вынужденные каникулы у детей начались еще три недели назад, а родители школьников в знак протеста против дистанционного обучения перекрывали дорогу, пишет "ТСН".

Причиной этому стала якобы нехватка газа для отопления школ. После двух часов протеста к людям вышел городской голова и объяснил: лимит выделившего топлива очень мал. Поэтому его не хватит на весь отопительный сезон. Следовательно, решили, что лучше дети будут учиться онлайн.

Читайте такжеКиев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку"Мы находимся в ужасающих условиях. Нам дали лимит газа на все бюджетные учреждения: на школы, на садики, на больницы — всего 20 тыс кубов. Если мы берем больше, мы должны заплатить 25 тысяч за каждую тысячу кубов", - объяснил мэр города Николай Мельничук.

В то же время он пообещал, что со следующего понедельника (1 ноября - ред.) тепло в школы все же дадут, но окончательное решение о возвращении учеников за парты глава города перевел на директоров школ.

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Дети в Украине с 12 лет должны носить маски

Как рассказал ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин, средства защиты в общественных местах, включая школы, помещения в учебных заведениях и транспорт, дети должны носить обязательно. На занятиях разрешается присутствовать без масок, а для учеников 1-4 классов масочный режим не обязателен.