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Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины

23 октября 2021, 23:28
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В новом отопительном сезоне нашей стране хватит имеющихся запасов газа, но без проблем все-таки не обойтись.

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Эксперт указал на новые проблемы украинцев / ua.depositphotos.com

В новом отопительном сезоне нашей стране хватит имеющихся запасов газа, но без проблем все-таки не обойтись. "Траблы" могут возникнуть из-за сложностей с транзитом российского голубого топлива, сказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире канала Украина 24.

Энергокризис, по его словам, начался не по вине Украины, он является общемировым. Прогноз на предстоящий сезон у эксперта оптимистичный.

"18 млрд кубов газа - достаточно, чтобы средней холодности зиму пройти. Правда, для того, чтобы было нормальное газопотребление зимой из трубы, надо, чтобы был транзит - хотя бы 40 млрд кубов годового объема, поскольку в восточных регионах построено энергопотребление таким образом, что отбирается из транзитного газа объем и компенсируется на западе, поскольку когда в прямом режиме работает газопровод, все хранилища на западе находятся, и они не могут подать в восточные регионы газ", - пояснил он, добавляя, что с этой целью делают "замещающую" схему.

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"Это не воровство газа - мы компенсируем, просто так построено. Поэтому, если не будет транзита, придется разворачивать ГТС на реверс, как это было в 2009 году, и докупать в Европе необходимые объемы", - говорит Дяченко.

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Он также поясняет, что наладить реверс в сложившейся ситуации сложно, но возможно.

"Надо развернуть компрессорные станции. Другое дело - если одумаются и захотят транзит, придется снова разворачивать. Это штука непростая и стоит денег. Поэтому лучше, чтобы сохранился реальный транзит через Украину, и чтобы все нормально работало", - отмечает эксперт.

Тарифы в Украине

С 1 октября в Украине изменились почти все тарифы на коммунальные услуги.

Так, цена электроэнергии снизилась для 80% бытовых потребителей и составила 1,44 грн/кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч. При этом, если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

С 1 октября в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Нафтогаз Украины с 1 октября 2021 ввел новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

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