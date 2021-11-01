Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон - ответ чиновников

Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон / УНИАН

С 1 октября в Украине заработали новые тарифы на электроэнергию. Соответственно, украинцы заплатят за свет по итогам месяца определенную сумму денег.

С 1 октября для бытовых потребителей в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию. По оценкам нынешнего министра энергетики Германа Галущенко, они затрагивают около 80% украинцев.

Какой тариф на электрику в ноябре

В ноябре в Украине действует сниженный тариф на электроэнергию домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт-ч в месяц. Этим потребителям свет обойдется на 24 копейки дешевле, чем раньше. Стоимость киловатта электричества составит 1,44 гривны.

Сколько заплатят за свет остальные

Украинцы, которые в месяц используют больше 250 киловатт-час продолжат платить за свет по старому тарифу. Для них стоимость киловатта в ноябре останется на уровне в 1,68 гривен/киловатт-час.

Такой тариф в 1,68 гривен/киловатт-час будет действовать для коллективных бытовых потребителей и общежитий.

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Как долго будут действовать сниженные тарифы

Тариф на электроэнергию для домохозяйств в размере 1,44 гривны за киловатт будет действовать для украинцев до 1 мая 2022 года.

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Напомним, ранее, в феврале нынешнего года тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.