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Взлета тарифов на газ для украинцев быть не должно: у Зеленского рассказали об отопительном сезоне

29 октября 2021, 15:34
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Власти фиксируют нарушения условий меморандума по тарифам в Украине.

Ермак
В Украине достаточно газа, чтобы пройти текущий отопительный сезон - Ермак / УНИАН

Украина располагает достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить нужды потребителей на текущий отопительный сезон. Подписанный центральными властями и регионами меморандум должен гарантировать неповышение цен на газ для населения. В случае невыполнения договоренностей нужно информировать о проблемной ситуации Офис президента. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

В ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу, 29 октября, он напомнил о том, что ранее был подписан меморандум, который регулирует вопросы, связанные с отопительным сезоном. В стране достаточно газа для того, чтобы обеспечить нужды населения.Читайте такжеТарифы на газ взлетели до 40 гривен за кубометр: украинцы узнали ноябрьские цены

"На прошлом заседании состоялось очень важное событие. Был подписан меморандум, определивший механизмы и алгоритм подготовки к этому отопительному сезону. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что газа в Украине достаточно, чтобы пройти этот отопительный сезон", - отметил Ермак.

Впрочем, по его словам, определенные должностные лица нарушают условия подписанного меморандума, в некоторой степени провоцируя повышение тарифов. Власти работают над тем, чтобы тарифы не повышались, и призывают не спекулировать этим вопросом. В случае повышения цен на газ для населения нужно сообщать об этом Офису президента и Конгрессу.

"Если вы сталкиваетесь с проявлениями невыполнения договоренностей, которые мы все согласовали, информируйте нас, конгресс, и мы будем очень оперативно вмешиваться и решать это", - подчеркнул Андрей Ермак.

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Тарифы на газ для населения в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль 14 сентября говорил о том, что цена на газ для бытовых потребителей в Украине, несмотря не энергетический кризис в Европе, останется на уровне 7,96 гривен за один кубометр газа. Государство не будет пересматривать тарифы до мая 2022 года.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября сделал заявление, согласно которому Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум о том, что тарифы на тепло и горячую воду до конца текущего отопительного сезона в Украине повышаться не будут.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов подчеркивал, что нет никаких оснований для повышения тарифов на газ для населения в Украине. За формирование тарифов отвечают местные власти, тогда как Нафтогаз предлагает газ для бытовых потребителей по цене 7,96 гривен за кубический метр.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль утверждала, что из-за газового шантажа Европы со стороны России может случиться ситуация с дефицитом топлива. И тогда некоторым городам Украины может не хватить газа.

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