Удар Украины по рискам срыва отопительного сезона: Шмыгаль назвал сценарий отказа от газа

Украине нужно искать альтернативные источники энергоресурсов - Шмыгаль / УНИАН

В условиях высоких цен на газ в Европе производителям тепла в Украине следует рассмотреть вариант перехода на альтернативные источники, такие как пеллеты (биотопливо, - ред.). В Волынской области уже более половины бюджетных котельных работают на пеллетах. Подобный сценарий мог бы исключить риски срыва отопительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 29 октября, он рассказал о том, что Украина уже сейчас должна задуматься над сценариями по переходу на альтернативные источники энергетики. В будущем это поможет снизить стрессовые риски во время отопительных сезонов.Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа

"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", - отметил глава правительства.

Премьер акцентировал внимание на том, что в Волынской области, как рассказал руководитель областной государственной администрации, уже больше половины бюджетных котельных работают на пеллетах. И такой пример свидетельствует о том, что может появиться возможность пройти отопительный сезон без рисков срыва.

"Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", - добавил он.

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Кроме того, премьер-министр сделал заявление о том, что власти уже в следующем году намерены запустить программу по энергетике, которая позволит сэкономить до полутора миллиардов долларов в год и уменьшить потери для теплосетей и бытовых потребителей.

"Реализация программы приведет к значительной экономии. По данным Министерства экономики, осуществив энергоэффективные мероприятия для коммунальной сферы, мы можем экономить до $1,5 млрд в год. Это уменьшение потерь в теплосетях, домах", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Поставки водорода из Украины в страны ЕС

Украина совместно со Словакией, Чехией и Германией изучают возможность создания Центрального водородного коридора. По планам, с территории украинского государства, которое в перспективе может производить зеленый водород, топливо будет прокачиваться в Словакию, Чехию и Германию. Согласно прогнозам, в Евросоюзе ожидается высокий спрос на такое топливо. Мощность коридора будут изучать в 2022 году.

В Киеве рассматривают вариант с поставками водорода на базе своей газотранспортной системы. Для этого нужно будет частично изменить структуру ГТС Украины – понадобятся инвестиции в новые водородные трубопроводы и водородные станции. Если идею все-таки удастся реализовать, государство сможет поставлять водород на большие расстояния, причем по оптимальной цене.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что развитие водородной энергетики – это мощный и перспективный проект, который может в будущем изменить баланс сил в Европе. Если Украина сможет воспользоваться своей возможностью, то Киеву удастся занять место Москвы в энергетических отношениях с Германией. При этом, по его словам, такой проект станет серьезным инструментом для интеграции Украины в Евросоюз.