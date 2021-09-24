Украина бьет в ответ на запуск СП-2: Киев с ФРГ, Чехией и Словакией создает водородную трубу в ЕС

Мощность Центрального водородного коридора намерены изучить уже в 2022 году / Оператор ГТС Украины

Украина, Словакия, Чехия и Германия намерены создать Центральный водородный коридор. По трубе, которая должна будет идти через центр Европы, планируется транспортировка водорода внутри Украины с последующим производством зеленого водорода и дальнейшим его транзитом через Словакию и Чехию в страны ЕС, где ожидается повышенный спрос на топливо. Мощность коридора намерены проверить уже в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба компании-оператора ГТС Украины, вопрос природного газа в качестве источника энергии остается ключевым и будет актуальным еще около двух десятилетий. Однако уже до 2050 года роль водорода должна вырасти, что соответствует планам европейской экономики. Сейчас появляется возможность исследовать такие перспективы будущего.

ГТС Украины получит шанс для новых возможностей

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее водород, вероятно, станет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня", - отметил заместитель гендиректора по развитию и трансформации Оператора ГТС Павел Станчак.

План Центрального водородного коридора / Оператор ГТС Украины

Он также рассказал о том, что сейчас водород является перспективной технологией, которую мировая экономика только начинает внедрять. Совместная работа в данном направлении усилит сотрудничество в развитии зеленого водорода.

Примечательно, что существует вероятность создания водородного коридора за счет частичного изменения структуры ГТС. Для этого нужны инвестиции в новые водородные трубопроводы и компрессорные станции. Украина, таким образом, получит возможность поставлять водород на большие расстояния, причем по оптимальной цене.

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Проверить работу водородного коридора планируют в 2022 году. Согласно ожиданиям, объемы транспортировки должны составить до 120 ГВт-ч в день.

Вопрос водорода и зеленый переход в Европе

Евросоюз в 2020 году представил стратегию, предусматривающую использование "зеленого" водорода. Она будет реализовываться в рамках курса создания "климатически нейтральной" экономики, рост которой уже не должен быть привязан к потреблению ресурсов. Европа со временем планирует отказаться от газа, угля, других энергоносителей и перейти на зеленую энергетику.Читайте такжеГазовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу

Зеленый водород производится при помощи возобновляемых источников энергии. К примеру, это ветер или солнце. В реализации проекта ЕС в качестве одного из партнеров в вопрос энергетики рассматривает и Украину. В Европе полагают, что в Украине уже через 10 лет построят до 10 гигаватт мощностей, при помощи которых будет произведен зеленый водород.

В каких сферах используется водород

Приверженцы политики водородной энергетики полагают, что водород, при сжигании выделяющий исключительно воду, можно применять в разных сферах. К примеру, в машинах вместо бензина, для отопления жилища, как замену топлива при производстве цемента и стали. Кроме того, есть возможность хранить и сжигать водород для создания электричества по мере такой необходимости.

Позиции водорода на рынке

Зеленый водород, который производится путем электролиза воды, наиболее эффективен на пути декарбонизации. Впрочем, пока доля подобного водорода не занимает каких-либо серьезных позиций на рынке – 78% такого топлива все еще делают в процессе переработки нефти и газа. Такое производство не соответствует требованиям зеленого перехода.