Удар по Газпрому и шанс на вступление в ЕС: Кулеба заявил о прорыве из-за поставок водорода в Европу

Поставки водорода из Украины в Европу могут стать мощным инструментом для вступления в ЕС - Кулеба / УНИАН

Мир сегодня живет в газовой повестке дня, однако развитие водородной энергетики является серьезным и перспективным проектом, который может изменить баланс сил в Европе. Если Украина воспользуется своим шансом, то Киеву удастся занять место России в энергетических отношениях с Германией и получить серьезный инструмент для вступления в ЕС. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в четверг, 30 сентября, он рассказал о том, что развитие водородной энергетики в Украине станет не только энергетическим, но и политическим проектом, который может серьезно изменить баланс сил в Европе.

"Из всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте", - отметил Кулеба.

По его словам, проект открывает новые перспективы для Украины, и если Киев не упустит новую возможность, то в перспективе сможет заменить Россию в энергетических отношениях с Германией.

"В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", - добавил Кулеба.

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Читайте такжеГазовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в ЕвропуТакже он подчеркнул, что план по поставкам водорода из Украины в страны Евросоюза является большим политическим проектом, которым может стать мощным инструментом для вступления украинского государства в Евросоюз.

Поставки водорода из Украины в страны Евросоюза

Украина, Словакия, Чехия и Германия планируют создать Центральный водородный коридор. Согласно планам, с территории Украины, у которой есть серьезный потенциал для производства зеленого водорода, топливо будет транспортироваться в Словакию, Чехию и Германию. Ожидается, что в ЕС будет повышенный спрос на такое топливо. Мощность коридора будут проверять уже в 2022 году.

Киев рассматривает возможность, согласно которой для поставок водорода может использоваться украинская газотранспортная система. При таком сценарии понадобится частичное изменение структуры ГТС Украины. Потребуются инвестиции в новые водородные трубопроводы и водородные станции. Если проект удастся реализовать, государство получит возможность поставлять водород на большие расстояния по оптимальной цене.