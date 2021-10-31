Зеленский прибыл в Великобританию на Конференцию ООН по изменению климата

Зеленский в Великобритании / Фото instagram

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где будет участвовать в Конференции ООН по изменению климата COP26. Мероприятие пройдет в Глазго.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства совершил визит вместе со своей супругой Еленой

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоится в городе Глазго", - сказано в сообщении.

Выступать на Конференции ООН Зеленский будет в понедельник, 1 ноября.

Кроме этого, он встретится с лидерами других стран.

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Напомним, ранее в ООН в очередной раз предупредили человечество о катастрофических последствиях изменения климата.

По словам генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша, у человечества уже не осталось времени, поэтому "нужно незамедлительно действовать".

Также ранее исследователи заявили, человечество пагубно влияет на климат и особенно глобальное потепление. Таким образом фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее, чем в западной.