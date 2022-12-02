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Украину нужно поддержать, если она может вернуть Крым военным путем – Хойсген

2 декабря 2022, 13:27

Крым – часть Украины, и она имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию, отметил глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген.

Хойсген, ВСУ
Россия отказалась от усилий по миру, нужно поддерживать планы Украины - Хойсген / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот Youtube-канал DW

Оккупированный Россией Крым принадлежит Украине, которая имеет полное право вернуть свою территорию. Решение должен принимать Киев. И если Украина остановит свой выбор на военном пути освобождения полуострова, ее нужно поддержать. Об этом заявил глава Мюнхенской по безопасности Кристоф Хойсген.

В интервью DW он рассказал о том, что Крым принадлежит Украине и она имеет абсолютное право отвоевать свою территорию. Решение – за Киевом.

По словам дипломата, Германия помогала урегулированию российско-украинского военного конфликта на Донбассе, однако это не привело к результату.

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение в данном случае должна принимать Украина. Германия очень старалась решить проблемы, которые возникли у нас с Россией во время ее первого вторжения (в Украину) в 2014 и 2015 годах, дипломатическим путем. Мы пытались с помощью минских соглашений прийти к дипломатическому решению", - отметил Хойсген.

Также он добавил, что Россия отказалась от усилий по миру, действует агрессивно и несет ответственность за гибель десятков тысяч людей. В таких условиях нужно оказывать поддержку Украине и поддержать ее решение вернуть Крым военным путем.

"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч людей. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", - подчеркнул Кристоф Хойсген.

Возвращение Крыма в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что Крым может быть освобожден через полгода.

В частности, через 6 месяцев Подоляк намерен включиться в эфир из Ялты. По мнению чиновника, полуостров должен вернуться в состав Украины военным путем.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также считает возможным освобождение Крымского полуострова спустя полгода. Как утверждает Арестович, российским оккупантам сложно будет удержать территорию.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов полагает, что Крым может вернуться в Украину после наступления ВСУ на позиции врага на оккупированном полуострове либо в результате дипломатического диалога между Киевом и новыми российскими властями. Если логистика оккупантов будет разрушена, они могут добровольно покинуть Крым.

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