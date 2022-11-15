"Условия Киева неадекватны": Лавров разразился требованиями "дисциплинировать" Зеленского

Сергей Лавров потребовал от Запада "дисциплинировать Зеленского" / Фото Reuters

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но условия Киева "нереалистичные" и "неадеакватные". Кроме того, по его словам, якобы все проблемы в урегулировании вокруг Украины исходят со стороны Киева, который отказывается от переговоров.

Свои нелепые заявления Лавров озвучил в рамках саммита Большой двадцатки, который проходит на Бали 15-16 ноября.

"Украина категорически отказывается от переговоров. И выдвигает условия, которые явно нереалистичны и неадекватны в этой ситуации. Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться", – сказал Лавров.

Министр иностранных дел России также прокомментировал выступление президента Украины на саммите.

"Вывод из выступления Зеленского на G20: никаких советов Запада о переговорах с РФ он не слушает, его риторика является русофобской, агрессивной", - сказал Лавров и потребовал от Запада "дисциплинировать Зеленского".

"Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад серьезно заинтересован в дисциплинировании Зеленского, в объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого", - добавил он.

Глава МИД России также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились продолжать переговоры с Путиным.

Саммит Большой двадцатки - что известно

15-16 ноября на Бали проходит саммит Большой двадцатки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам G20 призвал прекратить разрушительную войну России и заявил, что Минска-3 не будет.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита Большой двадцатки заявил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине. При этом глава КНР не осудил вторжение РФ в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Большой двадцатки (G20) якобы попросил лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров о прекращении войны в Украине.

Президент Индонезии Джоко Видодо в своей речи по случаю открытия саммита G20 призвал страны преодолеть разногласия и не допустить погружения мира в новую "холодную войну". При этом Видодо не сказал о войне именно России против Украины.

Отметим, впервые коммюнике по итогам саммита может быть не подписано. Россия, которая является членом Большой двадцатки, выступит против любых резких высказываний о ее военных преступлениях в Украине. Также есть сомнения, поддержит ли осуждающее заявление Китай.

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