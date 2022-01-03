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Уже совсем скоро: британский профессор назвал сроки окончания пандемии COVID-19

3 января 2022, 07:53
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COVID-19 ослабевает, и к весне может превратиться в просто "еще одну причину простуды". Ковид-положительным людям нужно разрешить жить своей обычной жизнью.

коронавирус
"Доковидная" жизнь может вернуться уже в апреле 2022 года / Фото Reuters

Пандемия коронавируса может закончиться уже в апреле 2022 года, и мир вернется к привычной "доковидной" жизни. С таким обнадеживающим заявлением выступил профессор медицины в Университете Восточной Англии Пол Хантер.

По его сломам, COVID-19 ослабевает, и к весне может превратиться в просто "еще одну причину простуды", пишет Daily Star.

"Это заболевание, которое не исчезает, инфекция не исчезает, хотя мы не собираемся еще долго рассматривать его как тяжелую болезнь", – сказал Хантер.

Эксперт отметил, что в конце концов придется ослабить карантинные ограничения.

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"В конце концов, нам придется разрешить ковид-положительным людям жить своей обычной жизнью, как и при любой другой простуде. И поэтому в какой-то момент мы должны ослабить ограничения", – считает Хантер.

Профессор отметил, что хотя штамм коронавируса Омикрон гораздо заразнее, чем Дельта, тем не менее заболевание новым мутировавшим штаммом проходит легче, а риск госпитализации на 50-70% ниже, чем у Дельта.

Профессор добавил, что правила самоизоляции повлекли за собой хаос в британской Национальной службе здравоохранения: почти 19 тысяч медиков не работали из-за коронавируса до 19 декабря. Карантинные ограничения также нанесли ущерб гостиничной индустрии. Учитывая это, профессор отметил, что стоит подумать об уменьшении карантинных ограничений уже после пасхальных праздников в 2022 году.

Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Новый год 2022 может стать годом окончания пандемии коронавируса. Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и других инноваций.

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