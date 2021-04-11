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В Бундестаге жестко отреагировали на "пытки" Навального режимом Путина

11 апреля 2021, 04:30
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Депутаты Бундестага требуют, чтобы Совет Европы занялся проверкой условий заключения Алексея Навального.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

В немецком Бундестаге прокомментировал ситуацию с заключением российского оппозиционера Алексея Навального.

Условия заключения в исправительной колонии, в которой содержат Навального, являются "целенаправленными пытками" и не совместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, говорится в письме немецких депутатов, пишет Немецкая волна.

Депутаты из блока Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, а также от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и Зеленых выразили признание и полную солидарность с российским оппозиционером.

Немецкие депутаты требуют, чтобы Европейский комитет по предупреждению пыток Совета Европы проверил условия заключения Навального.

"Сообщение о голодовке Алексея Навального удручающие. Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина снова подвергает жизнь Навального опасности", - заявил депутат фракции Зеленых Мануэль Саррацин.

Приговор Навальному:

  • Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
  • Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
  • Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.

Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области на 2,5 года.

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