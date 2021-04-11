В Бундестаге жестко отреагировали на "пытки" Навального режимом Путина

Алексей Навальный / Reuters

В немецком Бундестаге прокомментировал ситуацию с заключением российского оппозиционера Алексея Навального.

Условия заключения в исправительной колонии, в которой содержат Навального, являются "целенаправленными пытками" и не совместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, говорится в письме немецких депутатов, пишет Немецкая волна.

Депутаты из блока Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, а также от Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и Зеленых выразили признание и полную солидарность с российским оппозиционером.

Немецкие депутаты требуют, чтобы Европейский комитет по предупреждению пыток Совета Европы проверил условия заключения Навального.

"Сообщение о голодовке Алексея Навального удручающие. Недопустимо отводить взгляд, если режим Путина снова подвергает жизнь Навального опасности", - заявил депутат фракции Зеленых Мануэль Саррацин.

Приговор Навальному:

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.

Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.

Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.