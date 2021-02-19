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В Египте во время подводного развлечения погибла украинка – СМИ

19 февраля 2021, 09:01

Украинские туристы в Египте занялись снорклингом, а потом что-то пошло не так, выяснили журналисты.

Украинка погибла во время снорклинга в Египте, узнали журналисты
Женщина из Ровно погибла во время снорклинга в Египте, узнали журналисты / Reuters

В Египте во время отдыха погибла украинка – жительница Ровно. Трагедия произошла в среду, 17 февраля.

Женщина отдыхала вместе с мужем и погибла во время подводного развлечения, сообщает Радіо Трек со ссылкой на собственные источники.

Издание выяснило, что трагедия произошла во время сноркелинга (другое название – снорклинг). Точная причина гибели женщины пока неизвестна.

"Во время сноркелинга мужчина плавал вместе с ней, но внезапно женщина исчезла из виду. Мужчина сразу позвал спасателей, но спасти женщину не удалось…", – отмечается в материале.

  • Ранее в Египте из-за снорклинга 12-летний мальчик из Украины лишился руки. В конце октября прошлого года стало известно, что семья из нашей страны, которая поехала в Египет в качестве туристов, купила у местных жителей экстремальную экскурсию и во время нее пережила нападение акулы.
  • Акула откусила мальчику руку, ребенок перенес операцию. Медики не смогли спасти конечность, ее пришлось ампутировать.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса COVID-19, из-за этого мир поделили на красную и зеленую зоны. Красная зона – страны, в которых плохая ситуация с распространением вируса.

После прилета из стран красной зоны нужно проходить двухнедельный карантин или делать тест на коронавирус. По состоянию на 12 февраля 2021-го Украина и Египет находятся в зеленой зоне.

Справка. Снорклинг – это вид плавания под поверхностью воды, пишет Википедия. Во время снорклинга используют маску, трубку для дыхания под водой и ласты. Если вода холодная – можно надеть гидрокостюм.

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