В ЕС заговорили о новых и более жестких санкциях против России

Новые санкции в отношении РФ также должны стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года.
Евросоюз вновь рассмотрит введение новых санкций против Российской Федерации. Речь идет в том числе об экономических ограничениях для страны-агрессора.
Как заявила зампред Европейской комиссии Вера Йоурова, участники соберутся для обсуждения санкций уже на следующей неделе, передает Чешское радио.
По ее словам, новые санкции в отношении РФ также должны стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.
"Законные требования Евросоюза к российской стороне повторяются – прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", – пояснила она.
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Йоурова отметила, что пока разочарована подходом к влиянию на Россию ряда других европейских государств и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.
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Взрывы складов боеприпасов в Чехии - о чем ранее сообщал Главред:
- В селе Врбетице в Чехии 16 октября на складе №16 произошел взрыв боеприпасов. Погибли два местных жителя. Спустя два месяца взорвался еще один склад – №12. Примечательно, что оба склада находились под контролем одной и той же фирмы.
- Через 6,5 лет власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам. В связи с этим полиция объявила в розыск двух граждан России – Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Прага считает сотрудниками разведки РФ.
- 17 апреля официальная Прага объявила о выдворении 18 сотрудников российского посольства. Чехия называет их сотрудниками российских спецслужб. Государство заявило о сведениях, согласно которым к взрывам складов в Врбетице могли быть причастны "разведчики из России".