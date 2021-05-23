В ЕС заговорили о новых и более жестких санкциях против России

ЕС рассмотрит новые санкции против России / gettyimages

Евросоюз вновь рассмотрит введение новых санкций против Российской Федерации. Речь идет в том числе об экономических ограничениях для страны-агрессора.

Как заявила зампред Европейской комиссии Вера Йоурова, участники соберутся для обсуждения санкций уже на следующей неделе, передает Чешское радио.

По ее словам, новые санкции в отношении РФ также должны стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.

"Законные требования Евросоюза к российской стороне повторяются – прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", – пояснила она.

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Йоурова отметила, что пока разочарована подходом к влиянию на Россию ряда других европейских государств и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.

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