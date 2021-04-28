В Германии оценили отвод российских войск от границ Украины

Хайко Маас оценил отвод российских войск от границ Украины / REUTERS

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал объявленный Россией отвод войск из приграничного с Украиной региона. При этом он отметил, что за словами должны быстро следовать действия.

В ходе встречи со словацьким коллегой Иваном Корчаком, Маас отметил, что необходимы и дальнейшие шаги. Среди них министр назвал снятие ограничений на судоходство в Черном море и соблюдение перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел Германии призвал решать проблемы через диалог, сообщает DW.

В свою очередь, Корчок заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мира. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Отвод войск России – о чем сообщалось ранее: