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В Германии оценили отвод российских войск от границ Украины

28 апреля 2021, 09:30
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Теперь нужно снять ограничения на судоходство в Черном море и соблюдать перемирие на востоке Украины, заявил глава МИД Германии.

Хайко Маас
Хайко Маас оценил отвод российских войск от границ Украины / REUTERS

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал объявленный Россией отвод войск из приграничного с Украиной региона. При этом он отметил, что за словами должны быстро следовать действия.

В ходе встречи со словацьким коллегой Иваном Корчаком, Маас отметил, что необходимы и дальнейшие шаги. Среди них министр назвал снятие ограничений на судоходство в Черном море и соблюдение перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел Германии призвал решать проблемы через диалог, сообщает DW.

В свою очередь, Корчок заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мира. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Отвод войск России – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.

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