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В Германии рассказали, почему Северный поток-2 будет достроен

15 декабря 2020, 17:01
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По мнению немецкого депутата, санкции от США ничуть не помешают строительству газопровода.

Северный поток-2
Строительство Северного потока-2 / Reuters

Стройка Северного потока-2 - проект по строительству российского газопровода Северный поток-2 будет закончен ‒ невзирая на новый пакет санкций, который предусмотрен проектом оборонного бюджета США-2021.

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на комментарий руководителя комитета по экономике и энергетике Бундестага (немецкого парламента) Клауса Эрнста. Депутат уже далеко не впервые комментирует проблемы с достройкой Северного потока-2.

"Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток 2" все равно будет достроен", ‒ сказал он.

Немецкий политик особо отметил, что действующие власти ФРГ ни в малейшей степени не приемлют американских санкций и считают их экстерриториальными.

"Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами", ‒ отметил Эрнст.

Депутат Бундестага также заявил, что у властей ФРГ сейчас есть множество возможностей адекватно и симметрично прореагировать на санкции США ‒ "от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа".

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Северный поток-2 новости:

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