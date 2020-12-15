В Германии рассказали, почему Северный поток-2 будет достроен

По мнению немецкого депутата, санкции от США ничуть не помешают строительству газопровода.
Стройка Северного потока-2 - проект по строительству российского газопровода Северный поток-2 будет закончен ‒ невзирая на новый пакет санкций, который предусмотрен проектом оборонного бюджета США-2021.
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на комментарий руководителя комитета по экономике и энергетике Бундестага (немецкого парламента) Клауса Эрнста. Депутат уже далеко не впервые комментирует проблемы с достройкой Северного потока-2.
"Я думаю, что американцы наложат санкции. В то же время, это предварительно должно быть обсуждено с европейскими ведомствами. Я предполагаю, что санкции будут, но "Северный поток 2" все равно будет достроен", ‒ сказал он.
Немецкий политик особо отметил, что действующие власти ФРГ ни в малейшей степени не приемлют американских санкций и считают их экстерриториальными.
"Если американцы останутся при своем, то Европе придется защищаться от санкционной политики США собственными мерами", ‒ отметил Эрнст.
Депутат Бундестага также заявил, что у властей ФРГ сейчас есть множество возможностей адекватно и симметрично прореагировать на санкции США ‒ "от ответных санкций до штрафных пошлин на импорт американского газа".
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Северный поток-2 новости:
- Клаус Эрнст 10 декабря подверг критике просьбу США к Германии и ЕС наложить мораторий на строительство Северного потока-2. По его словам, Европу раздражают такие требования Вашингтона, так как европейские государства не видят политической составляющей в реализации СП-2.
- 11 декабря оператор проекта Nord Stream 2 сообщил о возобновлении строительства газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии.