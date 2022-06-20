В Германии впервые конфисковали имущество российского депутата: подробности

В Германии конфисковали квартиры российского депутата / depositphotos.com

В Германии впервые с начала полномасштабной войны в Украине конфисковали недвижимость, которая принадлежит гражданину России. Об этом сообщает Bild.

Прокуратура Мюнхена конфисковала три частные квартиры 14 июня. Также был заблокирован банковский счет, на который поступали ежемесячные арендные платежи на сумму около 3500 евро.

В прокуратуре не уточнили имя владельца недвижимости, однако в СМИ сообщают, что квартирами владеет супружеская пара. Одним из членов семьи, по данным источника, является депутатом Госдумы.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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