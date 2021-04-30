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В Госдепе рассказали, как США поддержат Украину при российской агрессии

30 апреля 2021, 15:48
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Представители Государственного департамента объяснили, каких заявлений стоит ожидать от госсекретаря Энтони Блинкена во время его визита 5-6 мая в Киеве.

Блинкен
Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего 5-6 мая 2021 года визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявили представители Государственного департамента.

"Госсекретарь 5-6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества", ‒ именно так сформулировали сообщение украинские дипломаты.

В нем отмечается, что в ходе предстоящих контактов Блинкен должен подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

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Отвод войск от границ Украины – о чем ранее сообщалось:

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. По его словам, мероприятия начались 23 апреля.
  • Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.
  • В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
  • Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Владимир Зеленский Энтони Блинкен Госдепартамент США Дмитрий Кулеба новости Украины
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