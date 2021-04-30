В Госдепе рассказали, как США поддержат Украину при российской агрессии

Энтони Блинкен / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего 5-6 мая 2021 года визита в Киев проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявили представители Государственного департамента.

"Госсекретарь 5-6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества", ‒ именно так сформулировали сообщение украинские дипломаты.

В нем отмечается, что в ходе предстоящих контактов Блинкен должен подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

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