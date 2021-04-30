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Блинкен подтвердил свой визит в Киев и назвал сроки приезда

30 апреля 2021, 06:17
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Визит самого высокопоставленного американского дипломата в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен приедет в Киев на следующей неделе / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе. Его визит в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

О своем грядущем визите в Киев политик сообщил в интервью в программе 60 минут на CBS News. Блинкен отметил, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем ста тысяч военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.

"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.

"То, что мы видели в последние несколько дней (отведение войск, - ред.), это, по-видимому, решение отвести некоторые из этих сил, и мы видели, как некоторые из них фактически начали отступать", - сказал он.

Блинкен считает, что намерения Путина предугадать невозможно.

"Я не могу сказать вам, что мы знаем намерения Путина. Есть множество вещей, которые он мог бы сделать или не делать", - добавил Блинкен.

Как сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что особых прорывов после визита Блинкена не будет. Скорее всего госсекретарь выдвинет ряд требований к украинской власти, в том числе относительно реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией.

Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. По его словам, мероприятия начались 23 апреля.
  • Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Российская Федерация начала отвод войск от украинской границы. Впрочем, это происходит не везде.
  • В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.
  • Возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, является "дымовой завесой", заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

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