Блинкен подтвердил свой визит в Киев и назвал сроки приезда

Энтони Блинкен приедет в Киев на следующей неделе / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе. Его визит в Киев связан с высокой напряженностью отношений Украины с Россией.

О своем грядущем визите в Киев политик сообщил в интервью в программе 60 минут на CBS News. Блинкен отметил, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем ста тысяч военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.

"На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.

"То, что мы видели в последние несколько дней (отведение войск, - ред.), это, по-видимому, решение отвести некоторые из этих сил, и мы видели, как некоторые из них фактически начали отступать", - сказал он.

Блинкен считает, что намерения Путина предугадать невозможно.

"Я не могу сказать вам, что мы знаем намерения Путина. Есть множество вещей, которые он мог бы сделать или не делать", - добавил Блинкен.

Как сообщал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что особых прорывов после визита Блинкена не будет. Скорее всего госсекретарь выдвинет ряд требований к украинской власти, в том числе относительно реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией.

Отвод войск от границ Украины – о чем ранее писал Главред: