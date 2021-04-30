Эксперт озвучил реальные сроки встречи Зеленского и Байдена

Встреча Зеленского и Байдена после визита Блинкена – это маловероятный сценарий / Reuters

В мае в Украину может приехать государственный секретарь США Энтони Блинкен. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, чего ждать от визита самого высокопоставленного американского дипломата.

По его словам, особых прорывов после визита Блинкена не будет. Скорее всего госсекретарь выдвинет ряд требований к украинской власти, в том числе относительно реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией, сказал Загородний Главреду.

Что касается возможного выделения Украине летального оружия, то на это вряд ли стоит рассчитывать, добавил эксперт. По словам Загороднего, демократы всегда к этому вопросу относились с большой осторожностью.

Телеканлал CNN сообщал со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Блинкен обсудит в Киеве возможную встречу главы Белого дома Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. В свою очередь, Загородний считает возможной встречу двух президентов не ранее, чем в следующем году.

Читайте такжеАрахамия объяснил, почему Зеленский позвал Путина на встречу в Ватикан"Даже после приезда главы Госдепа, встреча Зеленского и Байдена – это маловероятный сценарий. Как максимум, главы обеих государств могут встретиться не раньше, чем в следующем году, поскольку на данный момент Украина не находится в приоритете у Штатов (...) Тем более, что Байден и без того ранее был частым гостем в Украине и прекрасно осведомлен о внутреннем положении вещей – у него есть здесь множество комиссаров, которые следят за следованием политике, проводимой американцами", - резюмировал эксперт.

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