Госсекретарь США Блинкен приедет в Киев: СМИ узнали сроки и причину визита

Энтони Блинкен приедет в Украину / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Он обсудит в Киеве возможную встречу главы Белого дома Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, Блинкен приедет в Украину до встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил источник в правительстве Украины.

Переговоры Байдена и Путина – о чем ранее сообщал Главред: