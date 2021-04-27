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Госсекретарь США Блинкен приедет в Киев: СМИ узнали сроки и причину визита

27 апреля 2021, 06:30
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Администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата. Это говорит о поддержке страны Вашингтоном.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен приедет в Украину / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Он обсудит в Киеве возможную встречу главы Белого дома Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, Блинкен приедет в Украину до встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.

"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил источник в правительстве Украины.

Переговоры Байдена и Путина – о чем ранее сообщал Главред:

  • 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
  • 15 апреля США ввели новые санкции против РФ. На следующий день Россия ввела ответные санкции в отношении Штатов. Россияне приняли решение о высылке американских дипломатов и внесли в "черные списки" высокопоставленных чиновников из США.
  • Позже в МИД России сделали заявление о том, что Москва сомневается в возможности проведения встречи Путина и Байдена из-за новых санкций США.
  • Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что встреча Байдена и Путина пройдет только при определенных условиях.
  • 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сроки потенциальной встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина пока не подтверждены.

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен новости Украины
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