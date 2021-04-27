Госсекретарь США Блинкен приедет в Киев: СМИ узнали сроки и причину визита

Администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата. Это говорит о поддержке страны Вашингтоном.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен может приехать в Украину уже в мае. Он обсудит в Киеве возможную встречу главы Белого дома Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.
Как сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, Блинкен приедет в Украину до встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина.
"Визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника.
"Визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом", - сообщил источник в правительстве Украины.
Переговоры Байдена и Путина – о чем ранее сообщал Главред:
- 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
- 15 апреля США ввели новые санкции против РФ. На следующий день Россия ввела ответные санкции в отношении Штатов. Россияне приняли решение о высылке американских дипломатов и внесли в "черные списки" высокопоставленных чиновников из США.
- Позже в МИД России сделали заявление о том, что Москва сомневается в возможности проведения встречи Путина и Байдена из-за новых санкций США.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что встреча Байдена и Путина пройдет только при определенных условиях.
- 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сроки потенциальной встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина пока не подтверждены.