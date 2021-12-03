В Италии нашли мертвой украинку – сиротами остались двое детей

Украинку Алину Труш нашли мертвой в Италии / Коллаж: Instagram talina333, TriestePrima

В итальянском городе Триест нашли мертвой в квартире 43-летнюю украинку Алину Труш.

Женщина переехала в Италию из Кривого Рога, пишет итальянское издание Il Gazzettino.

Тело обнаружили правоохранители, которые пришли сообщить о судебном документе относительно угроз и насилия со стороны бывшего партнера женщины, о которых она заявляла. Судебной полиции никто не открыл дверь, поэтому полицейские вызвали пожарных, чтобы взломать их. После этого они обнаружили в комнате на полу бездыханное тело женщины.

Итальянская полиция сейчас проводит расследование по данному факту. Среди версий, которые рассматривают – убийство и смерть от передозировки.

По данным полиции, женщина скончалась во вторник, 30 ноября. При этом на ее теле не нашли явных следов насилия. Также в квартире не было обнаружено следов крови.

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Соседи Алины Труш рассказали, что незадолго до смерти она ссорилась с каким-то мужчиной, который также угрожал и жильцам дома.

При этом подруга погибшей отвергает версию, что женщина могла употреблять наркотики. По ее словам, это невозможно, ведь она имела проблемы со здоровьем и ранее победила две тяжелые болезни, пишет итальянское издание TriestePrima.

Читайте такжеМашину разорвало на части: во Львовской области в страшной аварии погибла 15-летняя девочкаКроме этого, подруга рассказала, что женщина не водила к себе домой посторонних. Что могло случиться с Алиной – она не знает, подруги не виделись больше месяца.

После гибели украинки сиротами осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что в Польше трагически погиб заработчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинец выполнял дорожные работы. Когда мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.

Еще один украинец погиб в Польше в октябре этого года из-за урагана. 43-летний гражданин Украины находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву. В тот день из-за урагана погибли еще трое граждан Польши, также 13 человек получили травмы.

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