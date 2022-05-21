В Израиле зафиксирован первый случай подозрения на оспу обезьян

30-летний мужчина недавно вернулся домой из поездки в одну из стран Западной Европы. Его состояние оценивается врачами как легкое.
Минздрав Израиля сообщил, что в больнице "Ихилов" находится пациент с симптомами, позволяющими предположить, что он болен оспой обезьян. Если диагноз подтвердится, это первым случаем заболевания оспой обезьян в Израиле, пишет Newsru.il.
30-летний мужчина недавно вернулся домой из поездки в одну из стран Западной Европы. Его состояние оценивается врачами как легкое. На сегодняшний день случаи выявления этого заболевания регистрировались в Великобритании, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде и в других странах.
Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам схож с вирусом оспы человека.
Симптомы оспы обезьян:
- лихорадка;
- головные боли;
- мышечные боли;
- боли в спине;
- увеличение лимфатических узлов;
- озноб и истощение.
- сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.
Оспа обезьян имеет инкубационный период до 21 дня, то есть до появления первых симптомов может пройти три недели после заражения.
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