В Израиле зафиксирован первый случай подозрения на оспу обезьян / novostiua.org

Минздрав Израиля сообщил, что в больнице "Ихилов" находится пациент с симптомами, позволяющими предположить, что он болен оспой обезьян. Если диагноз подтвердится, это первым случаем заболевания оспой обезьян в Израиле, пишет Newsru.il.

30-летний мужчина недавно вернулся домой из поездки в одну из стран Западной Европы. Его состояние оценивается врачами как легкое. На сегодняшний день случаи выявления этого заболевания регистрировались в Великобритании, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде и в других странах.

Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам схож с вирусом оспы человека.

Симптомы оспы обезьян:

лихорадка;

головные боли;

мышечные боли;

боли в спине;

увеличение лимфатических узлов;

озноб и истощение.

сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Оспа обезьян имеет инкубационный период до 21 дня, то есть до появления первых симптомов может пройти три недели после заражения.

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