В Конго проснулся мощный вулкан-"убийца": СМИ пишут о десятках жертв

Жители находящегося у вулкана двухмиллионного города Гома начали спасаться бегством.
На востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго.
Жители двухмиллионного города Гома, который находится рядом, начали спасаться бегством, убегая к границе с соседней Руандой, пишет Reuters.
Электричество было отключено в большей части города, а телефонные линии не работали.
Тем не менее, людям рекомендовано эвакуироваться в сторону города Саке. Представитель правительства Конго Патрик Муйя сказал, что власть внимательно следит за ситуацией, призывая население сохранять спокойствие.
Как рассказал житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, в результате извержения более 100 человек погибли, сообщает РИА Новости.
"По-прежнему ощущается много землетрясений. Мы уже говорим о более чем 100 жертвах последствий вулкана", - сказал он.
Добавим, что последнее извержение Ньирагонго произошло в 2002 году. После того, как лава потекла в Гому, 250 человек погибли и 120 тысяч остались без крова.
Самое смертоносное извержение было в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.
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