В Конго проснулся мощный вулкан-"убийца": СМИ пишут о десятках жертв

На востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго.

Жители двухмиллионного города Гома, который находится рядом, начали спасаться бегством, убегая к границе с соседней Руандой, пишет Reuters.

Электричество было отключено в большей части города, а телефонные линии не работали.

Тем не менее, людям рекомендовано эвакуироваться в сторону города Саке. Представитель правительства Конго Патрик Муйя сказал, что власть внимательно следит за ситуацией, призывая население сохранять спокойствие.

Как рассказал житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго, в результате извержения более 100 человек погибли, сообщает РИА Новости.

"По-прежнему ощущается много землетрясений. Мы уже говорим о более чем 100 жертвах последствий вулкана", - сказал он.

Добавим, что последнее извержение Ньирагонго произошло в 2002 году. После того, как лава потекла в Гому, 250 человек погибли и 120 тысяч остались без крова.

Самое смертоносное извержение было в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.

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