Как во время извержения Везувия: гроза над вулканом Таал попала на видео

Вулканические грозы называют "грязными" / CNN

Над вулканом Таал на Филиппинах зафиксировали редкое погодное явление - во время извержения над вулканом собралась гроза. На кадрах, которые попали на видео, видно, как в густом вулканическом пепле образовываются молнии.

Такие вулканические грозы называют "грязными". Первый подтвержденный случай подобного извержения упоминается во время извержения Везувия в 79 году н. э.

Видео грозы во время извержения опубликовано на YouTube-канале Rappler.

Terrifying volcanic lightning (electrical discharge) generated by the phreatic eruption of Taal Volcano. Stay indoors. Pray for everyone's safety especially to those highly affected in Batangas. Alert Level 4 is raised from 1 in less than 12 hours.pic.twitter.com/zWCgc1WbY8 — James Vitaliano (@jamesvitaliano) January 12, 2020

Тем временем еще в воскресенье, 12 января, в столице Филиппин Маниле началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана. Над его кратером образовался шлейф пепла от 9 до 14 км высотой. Приостановлена работа аэропорта.

К слову, вулкан Таал на острове Лусон находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране.

Напомним, на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии в декабре 2019 года произошло извержение вулкана, есть жертвы. В Италии на острове Сицилия 18 октября зафиксировано извержение вулкана Этна.