Извержение вулкана в Новой Зеландии: уже 15 жутких жертв

Гиды эвакуировали туристов на лодках / Фото: Reuters

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, жертвами которого уже стали 15 человек.

Как сообщает Радио Свобода, спасатели ищут тела двух пропавших без вести людей.

Местные власти направили на остров команду ликвидаторов стихийного бедствия.

По данным Министерства здравоохранения страны, 14 пострадавших находятся в больницах, из них 10 человек – в критическом состоянии. Еще 13 жертв извержения экстренно транспортировали для лечения в Австралию.

Попавших в эпицентр трагедии туристов гиды эвакуируют на лодках.

Как известно, 9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Во время этого на острове находилось 47 человек - туристов Из Австралии, США, Новой Зеландии, Германии и других стран.

Напомним, в Италии на острове Сицилия 18 октября зафиксировано извержение вулкана Этна.

Как ранее сообщалось, в Индонезии в результате смертоносного цунами количество жертв превысило 420 человек.