Смертоносное цунами в Индонезии: количество жертв превысило 420 человек

В Индонезии количество жертв цунами достигло 429 человек / Reuters

В Индонезии снова возросло количество жертв смертоносного цунами и превысило 420 человек.

В результате стихии в Индонезии погибли 429 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя Нацагентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

"Число жертв цунами, вызванного извержением вулкана в Зондском проливе в Индонезии, возросло во вторник (25 декабря — Ред.) до 429 человек", — отметило агентство.

Напомним, вечером 22 декабря в Индонезии в Зондском проливе произошло цунами, которое разрушило сотни домов. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау. Утром 24 декабря появилась информация о 280 погибших, однако к вечеру число жертв возросло до 373 человек.