Сотни погибших и раненых: опубликованы жуткие кадры цунами в Индонезии

В субботу вечером, 22 декабря, в Индонезии в результате цунами на островах Ява и Суматра погибли 168 человек и сотни пострадали.

Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря агентства по ликвидации последствий катастрофы Сутопо Пурва Нугрохо.

В результате стихии ранены 745 человек, еще 30 человек числятся пропавшими без вести.

"Стихия повредила сотни домов и других зданий. Тысячи жителей были вынуждены эвакуироваться на более высокую местность", - сказал представитель официальной власти.

Отметим, что участники индонезийской поп-группы Seventeen и некоторые зрители их концерта считаются пропавшими без вести после того, как волна цунами накрыла сцену с музыкантами и толпу перед ней. Видео трагического инцидента попало в Сеть.

Музыканты выступали на курорте Tanjung Lesong, на индонезийском острове Ява, один из участников группы погиб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жителей Аляски эвакуировали из-за мощного землетрясения.