"Трасы раскололись": жителей Аляски эвакуируют из-за мощного землетрясения

Землетрясение принесло значительные разрушения / Фото: Twitter/Cassie Schirm

В США на Аляске 30 ноября произошло землетрясение магнитудой семь баллов.

Как сообщает Fox News, существует угроза цунами.

По данным американской Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 8 км к северу от Анкориджа. Специалисты отмечают, что цунами грозит заливу Кука в южной части штата и Кенайскому полуострову.

Местных жителей полуострова эвакуируют. Им рекомендуют переселиться выше уровня моря.

/ Фото: Twitter/Josh Bierma

/ Фото: Twitter/Josh Bierma

Землетрясение также было зафиксировано неподалеку от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, где проходим саммит G20.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий, заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", - сообщил в Twitter журналист "Голоса Америки" Стив Херман.

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Напомним, в январе нынешнего года мощные подземные толчки магнитудой 8,2 балла были зафиксированы в США у берегов Аляски.