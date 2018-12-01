"Трасы раскололись": жителей Аляски эвакуируют из-за мощного землетрясения

Сейсмологи прогнозируют цунами.
В США на Аляске 30 ноября произошло землетрясение магнитудой семь баллов.
Как сообщает Fox News, существует угроза цунами.
По данным американской Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 8 км к северу от Анкориджа. Специалисты отмечают, что цунами грозит заливу Кука в южной части штата и Кенайскому полуострову.
Местных жителей полуострова эвакуируют. Им рекомендуют переселиться выше уровня моря.
Землетрясение также было зафиксировано неподалеку от столицы Аргентины Буэнос-Айреса, где проходим саммит G20.
"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий, заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", - сообщил в Twitter журналист "Голоса Америки" Стив Херман.
Напомним, в январе нынешнего года мощные подземные толчки магнитудой 8,2 балла были зафиксированы в США у берегов Аляски.