В Индонезии спасатели подняли на поверхность 105 тел погибших при падении Boeing 737

Тела очень плохо поддаются опознанию / Reuters

Поиск погибших при крушении в Яванском море авиалайнера Boeing 737 MAX8 авиакомпании Lion Air, а также его второго бортового самописца, по решению властей Индонезии продлили еще на три дня.

Решение было принято на основе проведенного анализа информации с места крушения - он показал, что некоторое количество тел погибших все еще остается на дне моря, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что на данный момент кроме обнаруженных в первые дни поисков 10 погибших на сегодняшний день спасатели извлекли уже 105 тел пассажиров, однако останки сильно пострадали из-за аварии, воздействия морской воды и обитателей моря, поэтому идентифицировали пока что только 14 из них.

Напомним, 29 октября стало известно, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло. На борту самолета находились 189 человек, спасатели не нашли выживших.