Крушение Boeing 737: найден "черный ящик"

В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
Напомним, 29 октября стало известно, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло. На борту самолета находились 189 человек, спасатели не нашли выживших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter