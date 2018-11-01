Крушение Boeing 737: найден "черный ящик"

Водолазы нашли "черный ящик" упавшего самолета Boeing 737 / Reuters

Найден один из "черных ящиков" потерпевшего крушение Boeing 737 рейса JT-610 индонезийской авиакомпании Lion Air.

Самописец в Яванском море обнаружили водолазы, пишет Русская служба ВВС со ссылкой на данные властей Индонезии.

"Черный ящик" воздушного судна нашли в четверг, 1 ноября, сообщает Agence France-Presse.

Напомним, 29 октября стало известно, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло. На борту самолета находились 189 человек, спасатели не нашли выживших.