В Индонезии разбился пассажирский Boeing со 188 людьми на борту

Boeing 737 / Wikimedia

Пассажирский самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились более 180 человек потерпел крушение в небе над Яванским морем в Индонезии.

По данным BBC, на борту самолета находились 188 человек, включая членов экипажа.

Самолет направлялся из Джакарты в город Панкалпинанг. Через 13 минут (в 2.20 по киевскому времени) после взлета самолет пропал с радаров. Начата поисково-спасательная операция.

Напомним, в конце сентября в результате вызванного землетрясением цунами на острове Сулавеси в Индонезии погибли более 830 человек.