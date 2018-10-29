В Индонезии разбился пассажирский Boeing со 188 людьми на борту

Через 13 минут после взлета самолет пропал с радаров.
Пассажирский самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились более 180 человек потерпел крушение в небе над Яванским морем в Индонезии.
По данным BBC, на борту самолета находились 188 человек, включая членов экипажа.
Самолет направлялся из Джакарты в город Панкалпинанг. Через 13 минут (в 2.20 по киевскому времени) после взлета самолет пропал с радаров. Начата поисково-спасательная операция.
Напомним, в конце сентября в результате вызванного землетрясением цунами на острове Сулавеси в Индонезии погибли более 830 человек.