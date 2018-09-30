В Индонезии количество жертв цунами превысило 830 человек

В Индонезии возросло число жертв цунами / Reuters

На индонезийском острове Сулавеси количество людей, погибших в результате цунами, спровоцированного землетрясением, увеличилось до 832-х.

На город Палу обрушились волны высотой до трех метров, пишет Русская служба ВВС со ссылкой на данные властей Индонезии.

По сведениям издания, рухнули тысячи построек, в частности, больницы, отели и торговые центры

Основную дорогу в Палу заблокировал оползень, также в городе обрушился главный мост. Спасатели руками разбирали завалы, пытаясь найти выживших.

Ранее сообщалось, что в Палу после землетрясения огромные волны на пляже накрыли людей, собравшихся на фестиваль, погибли свыше 300 человек. Волны двигались с огромной скоростью и разрушали на своем пути здания.