Землетрясение и цунами: в Индонезии погибли более 380 человек

29 сентября 2018, 13:35

В одном из городов страны на пляже волны накрыли сотни людей.

В Индонезии бушевала стихия, сотни людей погибли
В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей / Reuters

На индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате стихии погибли 384 человека.

В городе Палу огромные волны накрыли сотни людей, собравшихся на пляже на фестиваль, пишет Reuters со ссылкой на Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

По его сведениям, высота волн достигала шести метров, они двигались со скоростью 800 км/ч, разрушая на своем пути здания и инфраструктуру.

"Когда вчера (в пятницу, 28 сентября — Ред.) возникла угроза (цунами — Ред.), люди все еще занимались своими делами на пляже и не сразу бежали, и они стали жертвами", — сказал на брифинге в столице Индонезии Джакарте представитель пресс-службы Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters
  • В Индонезии бушевала стихия, погибли сотни людей Reuters

Ранее стало известно, что в США побережья штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах были разрушения. В результате стихии погибли десятки людей.

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землетрясение Индонезия цунами
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