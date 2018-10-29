"Выжившие не найдены": стала известна важная деталь крушения Boeing в Индонезии

Boeing в Индонезии упал в море во время разворота для возвращения в аэропорт / Reuters

В Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air рухнул в море, совершая разворот, чтобы вернуться в аэропорт Джакарты.

Пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт, но пока неясно, по какой причине, пишетет Русская служба ВВС со ссылкой на данные индонезийских властей.

Агентство dpa, которое также опирается на сведения местных чиновников, сообщило, что спасатели обыскали морскую поверхность и не нашли выживших в результате крушения самолета.

"Спасатели обнаружили обломки… в провинции Западная Ява, примерно в 70 километрах к востоку от Джакарты", — сказал глава Индонезийского национального агентства по поиску и спасению Мухаммад Сиаги.

Ранее стало известно, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в море и затонуло, на борту находились 189 человек.