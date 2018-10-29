Cтали известны подробности крушения Boeing в Индонезии: появились фото с места катастрофы

29 октября 2018, 11:50

На борту находились индонезийские чиновники, узнали журналисты.

В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки
В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки / Reuters

В Индонезии пассажирский самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air врезался в море и затонул, на борту находились 189 человек.

На месте крушения воздушного судна нашли человеческие останки, пишет Reuters со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, пилот самолета через 13 минут после взлета попросил разрешения вернуться в аэропорт.

На борту Boeing находились около 20 сотрудников индонезийского министерства финансов, сообщает газета The Straits Times. Reuters уже опубликовало фотографии с места крушения самолета в Индонезии.

  • В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
  • В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
  • В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
  • В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
  • В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters
  • В Индонезии на месте крушения Boeing нашли человеческие останки Reuters

Ранее сообщалось, что в Индонезии самолет Boeing 737 рейса JT-610 авиакомпании Lion Air через 13 минут после взлета пропал с радаров. СМИ писали, что борт потерпел крушение в небе над Яванским морем.

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самолет разбился Индонезия Boeing
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